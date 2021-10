Jammu Kashmir: श्रीनगर के करण नगर में आतंकियों ने की फायरिंग, एक की मौत, घटनास्थल पर सुरक्षाबल तैनात

नई दिल्ली: अनुच्छेद 370 हटने के बाद से लगातार जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में तरक्की देखी जा रही है लेकिन यह बात पाकिस्तान (Pakistan) और आतंकियों को रास नहीं आ रही है. इसी का नतीजा है कि अब आतंकी आम नागरिकों कों निशाना बना रहे हैं. शनिवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर (Srinagar) के करण इलाके में शाम को आतंकियों ने फायरिंग की. आतंकियों ने पहले एक नागिरक को निशाना बनाया और फिर फायरिंग शुरू कर दी.

आतंकी हमले में घायल नागिरक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान शख्स की मौत हो गई. फायरिंग की सूचना मिलते ही सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया.

