जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के संस्थापक भीम सिंह का 80 वर्ष की आयु में निधन, कुछ वक्त से थे बीमार

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के संस्थापक और वरिष्ठ नेता प्रोफेसर भीम सिंह का मंगलवार सुबह 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने जम्मू के बख्शी नगर अस्पताल में अंतिम सांस ली. भीम सिंह कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे. भीम सिंह का जन्म 17 अगस्त 1941 को जम्मू-कश्मीर रियासत के भुगटेरियन, रामनगर में हुआ था. भीम सिंह के पिता ठाकुर (राजकुमार) बीरबल सिंह थे, जिन्होंने एक सैनिक के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था. स्वतंत्रता के बाद वह भारतीय सेना के साथ जुड़े.

नेशनल पैंथर्स पार्टी जम्मू-कश्मीर का एक राजनीतिक दल है, जिसकी स्थापना 23 मार्च 1982 को प्रोफेसर भीम सिंह और उस समय की कुछ प्रमुख युवा राजनीतिक हस्तियों ने की थी. वह 30 साल तक JKNPP के अध्यक्ष रहे. साल 2012 में उन्होंने अपने भतीजे हर्ष देव सिंह को पार्टी की कमान सौंप दी. भीम सिंह ने पिछले साल एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में वापसी की थी, जब उन्हें नेशनल पैंथर्स पार्टी का दोबारा अध्यक्ष चुना गया था. जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला के खिलाफ बोलने के लिए उन्हें 1978 में श्रीनगर सेंट्रल जेल में बंद रहना पड़ा, जहां उन्हें जान से मारने के लिए कथित तौर पर जहर दे दिया गया था.

Jammu and Kashmir National Panthers Party founder and senior leader Bhim Singh passes away in Jammu.

(File photo) pic.twitter.com/25pZfaBPyg

— ANI (@ANI) May 31, 2022