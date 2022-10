VIDEO: ...और देखते ही देखते 15 मकान जलकर हो गए खाक, देखें 23 परिवारों का कैसे उजड़ा आशियाना

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में उस वक्त 23 परिवारों के सिर से छत हट गया, जब आग लगने की वजह से उनके आशियाने पूरी तरह से जलकर खाक हो गए. दरअसल, किश्तवाड़ जिले में भीषण आग लगने से 15 मकान जलकर खाक हो गए. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जिले के पद्दार तहसील के छग-गांधारी क्षेत्र में बृहस्पतिवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को आग लग गई.

यह आग की इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते 15 घरों को अपनी चपेट में ले लिया और ये मकान पूरी तरह जलकर राख हो गए. राहत की बात यह रही कि इस आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. पद्दार के एसडीएम डॉ. ऋषि कुमार शर्मा ने इस बात की पुष्टि की है.

J&K | 8-10 houses gutted in a fire late last night in Chagg village of Gandhari area in Kishtwar. No loss of lives reported: SDM Paddar Dr Rishi Kumar Sharma pic.twitter.com/ZdU2VAinkn

— ANI (@ANI) October 28, 2022