जम्मू-कश्मीरः बारामूला एनकाउंटर में लश्कर का 1 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों के 2 जवान भी घायल

श्रीनगरः कश्मीर घाटी में आतंकियों के सफाए के लिए भारतीय सेना का ऑपरेशन जारी है. इसी कड़ी में शनिवार को बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई. इस एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया, जबकि 2 जवान घायल हो गए. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकवादी की पहचान पट्टन, बारामूला के इरशाद अहमद भट के रूप में हुई है, जो मई 2022 से सक्रिय था और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था. उसके पास से 1 एके राइफल, 2 मैगजीन और 30 राउंड गोलियां बरामद की गई हैं.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अपने बयान में बताया कि सुरक्षा बलों ने जिले के करेरी इलाके के वानीगाम बाला में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया. आतंकियों द्वारा सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करने के बाद तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया. सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक आतंकी ढेर हो गया. वहीं सुरक्षा बलों के 2 जवान भी क्राॅस फायरिंग में घायल हो गए.

#UDPATE | One terrorist killed in the Baramulla encounter. Incriminating materials including arms & ammunition recovered. Search going on. Further details shall follow: J&K Police



भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से इस एंटी टेरर ऑपरेशन को अंजाम दिया. मुठभेड़ स्थल के पास ही एक पुरानी मस्जिद थी, जिसको बचाने के लिए सुरक्षा बलों ने बुलेटप्रूफ गाड़ी लगाकर उसे कवर किया. इससे पहले बुधवार को कुलगाम जिले में आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी. तब सुरक्षा बलों का 1 जवान घायल हुआ था, जबकि आतंकी मौके से भागने में कामयाब रहे थे.

J&K | One terrorist, identified as Irshad Ahmed Bhat of Pattan, Baramulla, was killed in an encounter that started in the Binner area of Baramulla last night. One AK rifle, 2 magazines & 30 rounds recovered: Police

