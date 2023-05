J&K: डोडा में 5 आतंकियों के घरों पर छापा, पाकिस्तान से कश्मीर में गतिविधियों को दे रहे अंजाम

नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर पुलिस की विशेष जांच इकाई (एसआईयू) ने शनिवार को पांच स्थानीय आतंकवादियों के घरों पर छापेमारी की, जो वर्तमान में सीमा पार से अतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और डोडा जिले में आतंकवाद को फिर से खड़ा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी. डोडा जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अब्दुल कयूम ने कहा कि भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 2021 में पांच आतंकवादियों के खिलाफ दर्ज एक मामले के संबंध में गंडोह क्षेत्र में एसआईयू ने छापेमारी की.

अधिकारी ने कहा कि छापेमारी से सबूत इकट्ठा करने और आतंकवादियों के समर्थकों तथा हमदर्दों की पहचान करने में मदद मिलेगी जो सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. कयूम ने बताया कि जिन आतंकवादियों के घरों की तलाशी ली गई, उनमें तंता कहारा के अट्टा मोहम्मद उर्फ ​​​​आदिल मुबस्सिर, कुंतल-तांता के मोहम्मद यासिर उर्फ ​​शाहिद, मोहम्मद शफी उर्फ ​​नदीम भाई, त्रिंकल कहारा के अमजद अली उर्फ ​​​​राशिद और माजिद हुसैन उर्फ ​​अबू जाहिद साकिब शामिल हैं.

Jammu and Kashmir | SIU (Special Investigation Unit) of Doda Police carried out raids at multiple locations in Gandoh area in Doda District and searched houses of local terrorists presently operating from Pakistan/PoK. pic.twitter.com/CUOUme9jjY

— ANI (@ANI) May 20, 2023