श्रीनगर. जम्‍मू-कश्‍मीर (Jammu-Kashmir) के बारामुला जिले (Baramulla District) के नूरबाग इलाके (Noorbagh Area)में गुरुवार देर रात कई घरों में भीषण आग (Fire) लग गई. आग की लपटों ने इलाके के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया. बताया जा रहा है कि जिस समय आग लगी उस समय लोग अपने घरों में सो रहे थे. आग लगने के कारण बहुत से लोग अपने घरों में ही फंसे रह गए. सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम जारी है. आग कैसे लगी अभी इसकी जानकारी हाथ नहीं लगी है. आग बुझाने का काम अभी भी जारी है.



प्राप्‍त जानकारी के मुताबिक बारामुला जिले नूरबाग इलाके में देर रात एक घर में आग लग गई. इसके बाद आग की लपटों ने आसपास के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया. आग लगने की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया. आग रात के समय लगी थी, जिस समय लोग अपने घरों के अंदर थे.



#WATCH | J&K: Several houses gutted in a fire in Noorbagh area of Baramulla district. pic.twitter.com/3hco4jJvzv