नई दिल्‍ली. जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के सोपोर (Sopore) इलाके में सुरक्षा बलों के एक बंकर पर पेट्रोल बम फेंकने वाली महिला को पुलिस ने दो दिन की मशक्‍कत के बाद गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया. उसने बुर्का पहनकर वारदात को अंजाम दिया था. ऐसा करते हुए वह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी और इस घटना का वीडियो वायरल हो गया था. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी महिला की पहचान बारामूला निवासी हसीना अख्तर के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर प्रतिबंधित महिला अलगाववादी समूह दुख्तारन-ए-मिलत से जुड़ी है.

पुलिस अधिकारी विजय कुमार ने कहा कि आरोपी महिला, पहले से ही यूएपीए के तहत तीन गंभीर मामलों का सामना कर रही है. महिला का पति भी पूर्व में पथराव में शामिल था और उसे जन सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था. पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को हुई इस घटना के बाद से ही इस महिला को गिरफ्तार करना एक चुनौती थी. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद इलाके में अलग तरह की प्रतिक्रिया थी और इस वी‍डियो में महिला को सड़क के बीच में रुकते हुए और अपने पर्स से एक बम निकालते और उसे शिविर पर फेंकते देखा गया. पुलिस ने बताया कि बम सुरक्षा बैरिकेड्स के बाहर गिरा था और इससे कोई नुकसान नहीं हुआ था.

A terrorist waring a burqa hurls a petrol bomb towards CRPF bunker in Sopore town in Kashmir. No loss of life reported . pic.twitter.com/u8ztYRuPRm

