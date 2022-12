जम्मू कश्मीरः बारामूला में संदिग्ध IED मिला, एंटी बम स्कवॉड ने किया नष्ट, आतंकी साजिश नाकाम

बारामूला. जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षाबलों की सतर्कता के चलते बड़ा हादसा होने से बच गया. मंगलवार को सीआरपीएफ ने मिले संदिग्ध आईईडी को डिफ्यूज कर दिया. उत्तर कश्मीर के तुलीबल बारामूला में आतंकियों ने एक आईईडी लगाया था, जिसकी जानकारी सुरक्षाबलों को मिली. इसके बाद बम निरोधक दस्ते की टीम मौके पर पहुंची और आईईडी डिफ्यूज कर दिया. प्राप्त जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना को जम्मू-कश्मीर के तुलीबल में मंगलवार की सुबह दो से तीन किलोग्राम आईईडी विस्फोटक सामग्री का पता चला.

संदिग्ध आईईडी को खुदाई वाले इलाके में छुपाया गया था. इसके बाद आईईडी की सूचना मिलने के बाद 52आरआर और सीआरपीएफ के जवान मौके पर पहुंच गए. करीब दो घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद डिस्पोजल टीम ने सुरक्षित तरीके से ब्लास्ट मेथड से आईईडी को निष्क्रिय कर दिया. करीब दो घंटे के भीतर राज्यमार्ग पर यातायात को फिर से बहाल कर दिया गया है. सुरक्षाबलों ने आसपास के इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया. इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और आगामी जांच शुरू कर दी गई है.

#WATCH | Security forces diffuse IED found in a dugout in Tulibal area alongside J&K state highway today. After the bomb was safely diffused, traffic on state highway was resumed within two hours pic.twitter.com/bPXYlIZOhX

— ANI (@ANI) December 13, 2022