Jammu Kashmir: श्रीनगर के बाजार में आतंकियों ने ग्रेनेड से किया हमला, एक नागरिक की मौत, 20 से ज्यााद घायल

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir News) से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है. श्रीनगर में आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका जिसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि आतंकियों ने सुरक्षाबलों को निशाना बनाकर ग्रेनेड से अटैक किया था. आंतिकयों के इस हमले में एक नागिरक की मौत हो गई है.

जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को एक बार फिर से आंतकियों ने निशाना बनाया. दोपहर के समय आतंकियों ने अमीरा कदाल मार्केट में ग्रेनेड से हमला किया. शुरुआती सूचना के अनुसार ग्रेनेड हमले में कई पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए.

Jammu and Kashmir: Several injured including police personnel in a grenade attack at Amira Kadal market, Srinagar. All the injured have been shifted to hospital: Police pic.twitter.com/mfhDhlKD2v

