बुर्ज खलीफा बनाने वाली कंपनी J&K में बनाने जा रही वर्ल्ड क्लास मॉल, लुलु ग्रुप खोलेगा हाइपरमार्केट

श्रीनगर: अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर को पहला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) मिला है. केंद्र शासित राज्य में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से काफी उद्योगपतियों ने अवसरों का पता लगाने के लिए दौरा किया, इसके करीब 1 साल बाद दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा बनाने वाली कंपनी एम्मार (Emmar) श्रीनगर में एक शॉपिंग मॉल और दो आईटी टावर बनाने जा रही है. एम्मार प्रॉपर्टीज के सीईओ अमित जैन का कहना है कि यह देश के सबसे बड़े मॉल में से एक होगा और इसमें कम से कम 500 दुकानें होंगी. इस शॉपिंग मॉल में लुलु ग्रुप एक हाइपरमार्केट खोलेगा.

लुलु ग्रुप पूरे पश्चिम एशिया में कई सुपरमार्केट का संचालन करता है. ग्रुप के चेयरमैन एमए युसूफ अली का कहना है कि हमने मॉल में एक हाइपरमार्केट स्थापित करने के लिए समझौता किया है. इस शॉपिंग मॉल में लुलु ग्रुप द्वारा एक हाइपरमार्केट भी खोला जाएगा.

यह घोषणा ऐसे दिन हुई जब श्रीनगर ने पिछले साल मार्च में आयोजित भारत-यूएई निवेशकों की बैठक की मेजबानी की थी. आईटी टॉवर की लागत 150 करोड़ रुपये होगी. इसे सेमपोरा में स्थापित करने के लिए जमीन दी जा चुकी है. इसका शिलान्यास समारोह अगले महीने आयोजित किया जाएगा, वहीं मेगा मॉल 10 लाख वर्ग फुट में बनाया जाएगा. कुल मिलाकर, यह 500 करोड़ रुपये का निवेश है. इतने बड़े निर्माण से श्रीनगर और आसपास के लोगों का लंबे समय से चला आ रहा सपना पूरा होगा. जम्मू-कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने रविवार को कहा, ‘मुझे लगता है कि जम्मू-कश्मीर औद्योगिक प्रगति की ओर बढ़ रहा है.’ जम्मू-कश्मीर ने हाल के वर्षों में संरचनात्मक सुधारों के साथ प्रभावशाली प्रगति की है. सिन्हा ने विदेशी निवेशकों से कहा, ‘आज का दिन ऐतिहासिक है.’

The Emmar is constructing a world-class mall with Rs 250 cr in a 10-lakh sqft area. Two IT towers, one in Srinagar of Rs250 cr & second in Jammu of Rs250 cr. We have discussed aspects of Horticulture, Education, Industrial &Agriculture sectors with India & UAE business councils,… https://t.co/1BjBWcMCFA pic.twitter.com/Wn4djmjWn1

