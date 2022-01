सांसें जमा देने वाली ठंड और घुटनों तक बर्फ, सरहद की निगाहेबानी करने वाले जवानों का Video देख करेंगे सैल्यूट

बारामूला: इन दिनों पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड (Bitter cold in North India) में जकड़ा हुआ है. जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir freezing Temperature) में अधिकांश जगहों पर पारा शून्य के नीचे पहुंच गया है. ऐसी कड़ाके की ठंड में जहां हर कोई घर में जैकेट और रजाई के साथ बैठा हुआ है वहीं दूसरी तरफ ऐसी भीषण बर्फबारी (Heavy Snowfall) के बीच हमारी सेना के जवान मुस्तैदी से देश की रक्षा में जुटे हुए हैं. देश के नागरिक पूरी तरह से सुरक्षित रहे इसके लिए सेना के जवान शून्य से 20 से 25 डिग्री नीचे के तापमान में भी दुश्मन देश की हर हरकत पर नजर बाए हुए हैं.

भारतीय सेना किस तरह की विषम परिस्थितियों में रहकर देश की सेवा कर रहे हैं उससे संबंधित एक वीडिय आज सेना (Army Released video) ने जारी किया. वीडियो बारामूला का है जिसमें देखा जा सकता है कि भारी बर्फबारी के बीच भी सेना के जवान हर मुश्किल को सहते हुए नियंत्रण रेखा पर गश्त लगा रहे हैं. ऐसी ठंड में जब हमें एक काम के लिए घर से कुछ दूर भी जाना होता है तो हिम्मत नहीं होती तो इस वीडियो को देखकर हम समझ सकते हैं कि हमारी सेना में देश के लिए कितना जुजून है कि वह खून जमा देने वाली सर्द मौसम में भी सीमा में डट कर खड़े हैं.

Jammu & Kashmir | Indian Army patrols in heavy snow at higher reaches in Baramulla

(Video Source: Indian Army) pic.twitter.com/fmDoLxQGOT

— ANI (@ANI) January 18, 2022