J&K: हथियारों से लैस लश्कर आतंकियों को गांववालों ने कैसे पकड़कर रस्सी से बांधा, खुद बताई पूरी दास्तां

जम्मूः जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए लश्कर-ए-तैयबा के दो खतरनाक आतंकवादियों को काबू कर लिया. इन आतंकियों के पास दो एके राइफल, कुछ ग्रेनेड के अलावा अन्य हथियार भी थे. इसके बावजूद गांववालों ने हिम्मत से काम लेते हुए आतंकियों को धर दबोचा और रस्सी से बांध दिया. फिर पुलिस को बुलाकर उनके हवाले कर दिया. रविवार की इस घटना के बारे में एक ग्रामीण ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत की और पूरी घटना विस्तार से बताई.

ग्रामीण ने एएनआई को बताया कि मुझे मेरे भाई का फोन आया था कि दो लोग आए हैं और उसे मारना चाहते हैं. उन्होंने उसका फोन बंद करवा दिया था. लेकिन उसने बाथरूम जाने के बहाने जाकर फोन किया और जल्दी से आने के लिए कहा. इसके बाद मैं अपने भाइयों को लेकर वहां पहुंच गया. हमने वहां खिड़की से अंदर देखा तो दो लोग वहां सोए हुए थे. उस समय बाहर बारिश बहुत हो रही थी. हमने सुबह होने का इंतजार किया.

#WATCH | One of the villagers who helped nab two LeT terrorists in the Reasi area of Jammu and Kashmir yesterday, describes the events that unfolded that night pic.twitter.com/Fs2Q8uv4dd

— ANI (@ANI) July 4, 2022