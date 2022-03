कांग्रेस को एक और झटका! महाराजा कर्ण सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने पार्टी छोड़ी, बोले- J&K से जुड़े जमीनी मुद्दों से भटकी कांग्रेस

नई दिल्ली: नेतृत्व संकट से जूझ रही कांग्रेस (Congress) को एक और झटका लगा है. जम्मू कश्मीर (Jammu-Kashmir) के कद्दावर कांग्रेस नेता और महाराजा कर्ण सिंह (Karan Singh) के बेटे विक्रमादित्य सिंह (Vikramaditya Singh) ने कांग्रेस छोड़ दी है. मंगलवार को उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया है. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि, जम्मू-कश्मीर से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके विचार पार्टी के साथ नहीं मिलते हैं. उन्होंने पार्टी पर जमीनी वास्तविकताओं से अनजान रहने का भी आरोप लगाया.

इस्तीफ के बारे में जानकारी देते हुए विक्रमादित्य सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना इस्तीफा देता हूं. जम्मू-कश्मीर के महत्वपूर्ण मुद्दों पर मेरे विचार, जो राष्ट्रीय हितों को दर्शाते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ मेल नहीं खाते हैं. @INCIndia जमीनी हकीकत से कट गई है.”

I hereby tender my resignation from the Indian National Congress.

My position on critical issues vis-à-vis Jammu & Kashmir which reflect national interests do not align with that of the Congress Party. @INCIndia remains disconnected with ground realities. @INCJammuKashmir pic.twitter.com/g5cACgNf9y

— Vikramaditya Singh (@vikramaditya_JK) March 22, 2022