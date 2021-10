जम्मू-कश्मीर: LG मनोज सिन्हा ने भाषण देने से पहले पोडियम से हटवाए बुलेटप्रूफ कांच, देखें वीडियो

श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों को देखते हुए इन दिनों सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं. खासतौर से नेताओं और अधिकारियों के लिए. लेकिन इस बीच ऐसा कुछ देखने को मिला, जिससे सभी हैरान हैं. दरअसल केंद्रशासित प्रदेश के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपनी सुरक्षा में लगाए गए बुलेटप्रूफ कांच की ढाल को हटवा दिया. वो श्रीनगर में एक जनसभा को संबोधित करने आए थे.

समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा जारी वीडियो में देखा जा सकता है जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल सोमवार को श्रीनगर में एक सभा को संबोधित करने से पहले मंच पर मौजूद पोडियम से बुलेटप्रूफ कांच की ढाल को हटाने का आदेश देते हैं, जिसके बाद वहां मौजदू कर्मी एक-एक कर कांच को चारों ओर से हटा देते हैं.

‘हिंसा के लिए उकसाने वालों को चेतावनी’

इससे एक दिन पहले रविवार को जम्मू में मनोज सिन्हा ने लोगों को हिंसा के लिए उकसाने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार शांति सुनिश्चित करने को लेकर दृढ़ है. सिन्हा ने एक जन रैली में कहा कि कश्मीरी शरणार्थी “गंभीर समस्याओं” का सामना करते हैं और उनके प्रशासन ने इन्हें हल करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है. उन्होंने कहा, “हमें 6,000 शिकायतें मिलीं और उनमें से 2,000 को हल कर लिया गया है तथा बाकी भी हल कर ली जाएंगी.”

#WATCH | J&K Lieutenant Governor Manoj Sinha had the bulletproof glass shield removed from the podium before addressing a gathering in Srinagar earlier today. pic.twitter.com/s41gF7icDN

— ANI (@ANI) October 25, 2021