बाढ़ के बीच नदी में फंसी लड़की की जान बचाने के लिए कूदे SDRF के जवान, VIDEO में देखें पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन

श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर के तमाम इलाकों में बादल फटने की घटनाओं के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. किश्तवाड़ के मचैल सेक्टर में बादल फटने के बाद गांव के कई इलाके मुख्यधारा से कट गए हैं. बारिश और बाढ़ के बीच कई लोग लापता हैं. भारतीय सेना और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के जवान लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं.

इसी बीच उधमपुर जिले से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जो दिल को दहलाने वाला है. यहां एक लड़की को एसडीआरएफ के जवानों ने उफनती तवी नदी के बीच बाढ़ में पकड़ा और बचाया. न्यूज एजेंसी ANI द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि नदी में बाढ़ आई हुई है. चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है. पानी की लहरों को काटते हुए एसडीआरएफ के जवान लड़की को पकड़कर बाहर ला रहे हैं.

देखें VIDEO…

#WATCH | J&K: Minor girl rescued by State Disaster Response Force (SDRF) personnel and Udhampur Police after she was caught in a flash flood in the middle of swollen Tawi river in Darsoo area of Udhampur district. pic.twitter.com/Hy24FNbZAt

— ANI (@ANI) July 29, 2021