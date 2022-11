J&K: अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में सुरक्षाबलों ने 2 आतंकियों को घेरा, हो रही मुठभेड़

श्रीनगर: अनंतनाग जिले के बिजबेहरा के चेकी डूडू इलाके में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है. दो आतंकियों के फंसे होने की आशंका है. जम्मू-कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है. इससे पहले बारामूला जिले के आजाद गंज में एक बिना फटा ग्रेनेड मिला. ऐसा माना जा रहा है कि आतंकवादियों ने इस ग्रेनेड को सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए फेंका था. हालांकि, ग्रेनेड में विस्फोट नहीं हुआ और बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर उसे अपने कब्जे में ले लिया.

J&K | Encounter started at Cheki Dudoo area of Bijbehara in Anantnag district. Police and Army are on the job. Further details shall follow: J&K Police

