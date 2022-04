Jammu Kashmir : श्रीनगर में आतंकी हमले में एक CRPF जवान शहीद, पुलवामा में बिहार के दो नागरिक घायल

श्रीनगर: यहां के मैसूमा इलाके में सोमवार को आतंकवादियों(terrorist-attack in Srinagar) की गोलीबारी में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक जवान की मौत हो गई, वहीं एक अन्य जवान घायल हो गया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने मैसूमा में सीआरपीएफ के जवानों पर गोलियां चलाईं, जिसमें दो जवान घायल हो गए. उन्होंने बताया कि घायलों को एसएमएचएस अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक जवान को मृत घोषित कर दिया, वहीं एक अन्य का उपचार चल रहा है.

J&K | A terrorist attack at Maisuma in Lal Chowk, Srinagar, led to the injury of 2 CRPF jawans.

(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/uZzo5aEo2l

