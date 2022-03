Jammu Kashmir: कुलगाम में आतंकियों ने सरपंच की गोली मारकर की हत्या, तलाश अभियान जारी

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के कुलगाम जिले (kulgam District) में शुक्रवार को आतंकवादियों ने एक सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. एक अधिकारी ने बताया, ”दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के अडूरा इलाके में रात करीब 8 बजकर 50 मिनट पर आतंकवादियों ने शब्बीर अहमद मीर को उनके घर के निकट गोली मार दीं.”

उन्होंने कहा कि मीर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मीर निर्दलीय सरपंच थे. अधिकारियों ने बताया कि घटना की जानकारी के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई थी और हमलावरों की तलाश जारी है.

सरपंच की हत्या के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके शोक व्यक्त किया. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि सरपंच शब्बीर मीर की हत्या से काफी दुखी और स्तब्ध हूं. उन्होंने कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ता मारे जाते हैं और हम शोक व्यक्त करते हैं और इसके बाद जीवन चलता रहता है और फिर से वैसी ही घटना होती है. उन्होंने कहा कि सबसे बड़े दुख की बात यह है कि कुछ भी बदलता नहीं.

Shocked by the targeted killing of Sarpanch Shabir Ahmed Mir. Political workers get killed, we offer our condolences, life goes on and then the same thing happens again. There is a mind-numbing pattern to these killings & our reactions. Sadly nothing changes.

