J&K में टेरर फंडिंग गतिविधियों पर NIA का शिकंजा, जमात-ए-इस्लामी के 11 ठिकानों पर रेड, 3 की संपत्ति कुर्क

जम्मू. जम्मू-कश्मीर में टेरर फंडिंग (Terror Funding) पर अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गुरुवार को जमात-ए-इस्लामी (JeI) के टेरर फंडिंग मामले में कश्मीर के बडगाम और बारामूला जिलों में कई स्थानों पर छापेमारी की. हाल के दिनों में, एनआईए घाटी में सुरक्षा तंत्र को मजबूत करते हुए, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल समूहों द्वारा आतंकी फंडिंग गतिविधियों पर शिकंजा कस रहा है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने जमात-ए-इस्लामी के टेरर फंडिंग मामले में गुरुवार को कश्मीर घाटी में 11 ठिकानों पर छापेमारी की. जमात पर अलगाववादी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है, यहां तक कि 28 फरवरी 2019 को यूए (पी) अधिनियम के तहत एक गैरकानूनी संगठन घोषित किए जाने के बाद भी. एनआईए ने पहले मामले में चार व्यक्तियों (आरसी-03/2021/एनआईए/डीएलआई) पर आरोप पत्र दायर किया था

एनआईए की छापेमारी बडगाम और बारामूला जिलों में की जा रही है. वहीं, मिली जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी (JeI) के सदस्यों और हमदर्दों के परिसरों में की गई. जांच एजेंसी को तलाशी के दौरान, कई डिजिटल उपकरणों और आपत्तिजनक सामग्री मिली, जिसे बाद में जब्त कर लिया गया. एनआईए ने 5 फरवरी, 2021 को स्वत: संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया था. जांच एजेंसी ने खुलासा किया कि जेईआई (जम्मू-कश्मीर) स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देने जैसे धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए धन एकत्र कर रहा था, लेकिन इसका प्रयोग किसी और कार्य के लिए ही किया जा रहा था. एजेंसी ने कहा कि जमात गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एकत्रित धन का उपयोग कर रहा है. जेईआई (JeI) भारत के खिलाफ अपने आतंकवादी और अलगाववादी आंदोलन में शामिल होने के लिए कश्मीरी युवाओं को प्रेरित कर रहा है और जम्मू-कश्मीर में नए सदस्यों (रुकुन) की भर्ती कर रहा है.

NIA TIGHTENS NOOSE ON TERROR FUNDING ACTIVITIES IN KASHMIR, SEARCHES 11 LOCATIONS IN JeI CASE pic.twitter.com/w86GtBjrcM

— NIA India (@NIA_India) May 11, 2023