Jammu Kashmir: बडगाम के मोचवा इलाके में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

श्रीनगर. जम्‍मू-कश्‍मीर (Jammu-Kashmir) के बडगाम के मोचवा इलाके (Mochwa Area) में शनिवार की सुबह भारतीय सुरक्षबलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी (Terrorist) को मार गिराया. आतंकी के पास से एक AK 47 राइफल और एक पिस्‍टल बरामद की गई है. कश्‍मीर जोन पुलिस ने बताया कि पूरे इलाके को घेर लिया गया है और आतंकी के अन्‍य साथियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. इससे पहले शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी.

जानकारी के मुताबिक भारतीय सुरक्षाबलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि बडगाम के मोचवा इलाके में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं. सूचना के आधार पर भारतीय सुरक्षाबलों ने स्‍थानीय पुलिस के साथ मिलकर एक टीम तैयार की और इलाके पर घेर लिया. इसके बाद आतंकियों से आत्‍मसमर्पण करने को कहा गया. खुद को घिरा देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी. इसके जवाब में भारतीय सुरक्षाबलों को भी फायरिंग करनी पड़ी. इस मुठभेड़ में एक आतंकी की मौत हो गई. उसके पास से एक AK 47 राइफल और एक पिस्‍टल बरामद की गई है.

Jammu and Kashmir | An encounter has started at Mochwa area of Budgam. Police and security forces are on the job. Further details shall follow: Kashmir Zone Police

