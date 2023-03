पुंछ. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती (PDP chief Mehbooba Mufti) ने पुंछ के नवग्रह मंदिर के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर स‍ियासी बहस खड़ी कर दी है. इसके बाद से पीडीपी चीफ व‍िपक्ष के निशाने पर आ गई हैं. महबूबा मुफ्ती दो द‍िन पहले मंगलवार को पुंछ के नवग्रह मंदिर (Navagraha Temple) पहुंचीं थीं. इतना ही नहीं वो ना केवल मंद‍िर पहुंची थी बल्‍क‍ि पूरे मंदिर पर‍िसर में घूमीं भी थीं. इस दौरान उन्‍होंने मंद‍िर में बनाए गए शिवलिंग पर जलाभ‍िषेक भी क‍िया था. उन्होंने मंदिर में बनी यशपाल शर्मा (PDP Yashpal Sharma) की मूर्ति पर फूल भी चढ़ाए.

इसके बाद से भाजपा ने महबूबा मुफ्ती के मंदिर जाने को ड्रामा बताया है. पार्टी ने कहा कि कभी महबूबा मुफ्ती ने अमरनाथ धाम (Amarnath Dham) के लिए जमीन देने से इनकार कर दिया था. इससे पहले महबूबा मुफ्ती 2017 में गांदरबल के खीर भवानी मंदिर में भी जा चुकी हैं. महबूबा जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) की मुख्यमंत्री रहते हुए भवानी मंद‍िर गईं थीं.

भाजपा के आरोपों और मंद‍िर जाने के सवालों पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मंदिर को पीडीपी के बड़े नेता यशपाल शर्मा ने बनवाया था. उनका बेटा चाहता था कि मैं मंदिर के अंदर जाऊं. जब मैं अंदर गई, तो किसी ने मुझे जल से भरा लौटा दे द‍िया और बड़ी श्रद्धा के साथ उन्‍होंने उसको श‍िवल‍िंग पर चढ़ाने का आग्रह क‍िया. अगर मैं उसे लौटा देती तो गलत होता इसलिए मैंने वह जल चढ़ा दिया.

#WATCH | This temple was built by Yashpal Sharma & his son wanted me to go inside temple. After that, somebody gave me a vessel containing water, so it would have been wrong to deny it so I offered prayers: PDP chief M Mufti on offering prayers at Navagraha temple in Pooch pic.twitter.com/evgHCLAUs3

— ANI (@ANI) March 16, 2023