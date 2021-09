J&K: आतंकियों ने की पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या, CCTV में कैद हुई घटना

श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर में पुराने श्रीनगर शहर के खानयार इलाके में रविवार को एक आतंकवादी ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक प्रोबेशनरी सब-इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना की एक सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, आतंकवादी ने अर्शीद अहमद पर पीछे से कम-से-कम दो बार गोली चलाई और उसे घायल कर दिया. उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के रहने वाले अहमद को तुरंत सौरा के एसकेआईएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया.

अधिकारियों ने बताया कि घटना खानयार के एक बाजार में दोपहर करीब 1.35 बजे हुई. इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाश जारी है. इस बीच, पुलिस अधिकारी अर्शीद अशरफ को पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों ने एक पुष्पांजलि समारोह में श्रद्धांजलि अर्पित की.

इस मौके पर जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने युवा अधिकारी की शहादत पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि घटना में शामिल आतंकियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा.

#WATCH | Jammu and Kashmir: Police, CRPF officers take part in a wreath-laying ceremony in Srinagar to pay tribute to police officer Arshid Ashraf, who was killed during a terrorist attack on a police party at Khanyar in Old Srinagar city earlier today. pic.twitter.com/q4N2kNuHMH

— ANI (@ANI) September 12, 2021