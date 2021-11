जम्मू-कश्मीर: आतंकियों से मुठभेड़ के बीच सेना ने कुलगाम में बच्चों सहित 60 को बचाया, देखें VIDEO

श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के आशमुजी इलाके में शनिवार को सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई. सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से स्कूली बच्चों सहित कम से कम 60 लोगों को बचाया.

ताजा खबरों के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक कमांडर सहित दो आतंकवादियों को मार गिराया है. पुलिस ने यह जानकारी दी.

एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के होने की सूचना मिलने पर कुलगाम जिले के आशमुजी इलाके में घेराबंदी करके तलाश अभियान शुरू किया.

#WATCH | J&K: An encounter is underway at Ashmuji area of Kulgam. One unidentified terrorist killed so far. School children among 60 people rescued from the site of encounter by Kulgam Police & Army.

— ANI (@ANI) November 20, 2021