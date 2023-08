श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में शुक्रवार को आतंकवादियों के साथ हुई एक मुठभेड़ में तीन सुरक्षाकर्मी घायल हो गए. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में हालां वन क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाके में यह मुठभेड़ हुई.

कश्मीर जोन पुलिस ने इस संबंध में ट्वीट किया है, ‘मुठभेड़ में तीन जवान घायल हुए हैं. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है.’ पुलिस ने बताया कि इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है.

#WATCH | J&K | Encounter underway at high reaches of Halan forest area of Kulgam district. Army & Kulgam Police are carrying out the operation. Three jawans injured and evacuated to hospital for treatment.

(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/4cAe93jiHe

— ANI (@ANI) August 4, 2023