VIDEO: उधमपुर के दोमेल में बस के अंदर जबरदस्त धमाका, 2 लोग हुए घायल

उधमपुर. जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के दोमेल चौक पर रात करीब साढ़े दस बजे एक पेट्रोल पंप के पास खड़ी एक खाली यात्री बस में विस्फोट हो गया. विस्फोट में दो लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ब्लास्ट की जांच के लिए पुलिस और अन्य एजेंसियां ​​मौके पर पहुंच गईं. ब्लास्ट के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. धमाका इतना जबरदस्त था कि बस के शीशे टूटने के साथ छत भी क्षतिग्रस्त हो गई है.

#WATCH | J&K: A blast occurred in an empty passenger bus parked near a petrol pump at Domail Chowk in Udhampur at around 10:30 pm. Two persons were injured and have been shifted to the District hospital. Police & other agencies reached the spot.

(CCTV Visuals verified by Police) pic.twitter.com/3ESVXPdufP

— ANI (@ANI) September 28, 2022