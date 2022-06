जम्मू के थाने में आधी रात के बाद लगी भीषण आग, डेढ़ दर्जन से ज्यादा वाहन जलकर खाक

जम्मू. जम्मू के एक थाने में शनिवार-रविवार की रात भीषण आग लग गई. इस आग में जलकर कई वाहन खाक हो गए. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, ये वाहन थाने की इमारत के बाहर खड़े थे. आग से थाने की इमारत को नुकसान नहीं पहुंचा है. किसी के हताहत होने की भी खबर नहीं है. ये घटना जम्मू के सतवारी पुलिस स्टेशन में हुई. दमकल की गाड़ियों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

जम्मू पुलिस ने बताया कि ये आग पुलिस स्टेशन के ओपन एरिया में खड़े वाहनों में रात को लगी. इन वाहनों को अलग-अलग मामलों में जब्त करके यहां रखा गया था. एएनआई की तरफ से जारी तस्वीरों में ऊंची-ऊंची लपटें उठती साफ दिखाई दे रही हैं. इस पुलिस स्टेशन के आसपास कई मकान बने हैं. रात के अंधेरे में आग ने विकराल रूप ले लिया. इस भयानक अग्निकांड में कम से कम 7 कारें और एक दर्जन से ज्यादा टू-व्हीलर जलकर खाक हो गए.

Jammu | Vehicles parked at Satwari Police Station gutted in fire that broke out last night pic.twitter.com/FuUyBwCV7Z

— ANI (@ANI) June 5, 2022