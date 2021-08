देश भर में मनाया जा रहा श्रीकृष्ण जन्मोत्सव, श्रीनगर में दो साल बाद निकला जुलूस

नई दिल्ली. कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध के कारण सोमवार को देश के कई हिस्सों में जन्माष्टमी का पर्व सादगीपूर्ण ढंग से मनाया गया. जन्माष्टमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और अन्य नेताओं ने लोगों को बधाई दी. उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन के विभिन्न मंदिरों में यह त्योहार उत्साहपूर्वक मनाया गया. इन स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल की काफी हद तक अनदेखी की गई और अधिकांश भक्तों को मास्क नहीं पहने या सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते हुए देखा गया.

श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर तड़के ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी. वृंदावन में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही, जहां दिन के समय तीन मंदिरों में उत्सव मनाया जाता है. राधा रमन मंदिर में ‘अभिषेक’ समारोह तीन घंटे से अधिक समय तक चला क्योंकि पुजारियों पद्मनाभ गोस्वामी, श्रीवत्स गोस्वामी, दिनेश चंद्र गोस्वामी और ओम गोस्वामी ने संयुक्त रूप से अनुष्ठान किया. एक पुजारी ने कहा कि कुल 27 क्विंटल दही, दूध, शहद, खांडसारी, घी और जड़ी-बूटियों का लेप भगवान कृष्ण के अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया गया था.

#WATCH | Devotees offer prayers at Shri Krishna Janmasthan Temple in Mathura on #Janmashtami pic.twitter.com/YQd8WZBg0g

— ANI UP (@ANINewsUP) August 30, 2021