अगले 5 सालों में भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा जापान, PM मोदी बोले- आर्थिक रिश्ते होंगे मजबूत

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शनिवार शाम को जापान के प्रधानमंत्री फुमियों किशिदा (Fumio Kishida) के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया. दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने सहित कई अंतराष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत हुई. 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच काफी पुरानी दोस्ती है. जापानी समकक्ष से मुलाकात के बाद पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि जापान का लक्ष्य भारत में अगल पांच वर्षों में 42 अरब डॉलर का निवेश करना है.

भारत जापान वार्षिक सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और जापान के बीच आर्थिक साझेदारी में काफी प्रगति आई है. जापान भारत में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है. पीएम ने कहा कि मौजूदा समय में भारत और जापान मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरीडोर पर मिलकर काम कर रहे हैं. पीएम ने कहा कि जापान अगले 5 वर्षों में भारत में अपने निवेश को 5 ट्रिलियन येन या 3.2 लाख करोड़ तक बढ़ा देगा.

#WATCH Japan will invest 5 trillion Yen or Rs 3.2 lakh crores in the next five years in India, says PM Modi pic.twitter.com/IlpJQbbmAp

