VIDEO: जापानी राजदूत पर चढ़ा बनारसी रंग, बाबा विश्वनाथ के दर्शन बाद खाए गोलगप्पे और पान

लखनऊ. जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी (Hiroshi Suzuki) ने PM नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के संसदीय क्षेत्र में गोलगप्पों (Golgappe) और बनारसी पान का आनंद उठाया. जापानी राजदूत ने साथ ही बाबा विश्वनाथ मंदिर (Baba Vishwanath Mandir) के दर्शन और बनारसी थाली का भी लुफ्त उठाया. हिरोशी सुजुकी ने ट्वीट कर कहा कि जब से उन्होंने नरेंद्र मोदी और पीएम किशिदा को एक साथ गोलगप्पों का आनंद लेते देखा था तब से ही उन्हें भी इसका लुफ्त लेने का मन कर रहा था. उन्होंने काशी में हुए उनके भव्य स्वागत के लिए सभी भारतीयों को धन्यवाद भी कहा.

बता दें कि मार्च में भारत की दो दिवसीय यात्रा पर आये जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कई भारतीय स्ट्रीट फूड का स्वाद लिया था. इस दौरान दोनों नेताओं ने लस्सी, आम पन्ना और गोलगप्पों का जायका लिया था.

I really wanted to eat golgappe since I saw PM Modi @narendramodi and PM Kishida @kishida230 eating them together! https://t.co/SnWEqWbeSa pic.twitter.com/p3Wu7aV3SQ

— Hiroshi Suzuki, Ambassador of Japan (@HiroSuzukiAmbJP) May 27, 2023