'शायरजिकल स्ट्राइक…' जावेद अख्तर के बयान पर मजेदार रिएक्शन, 26/11 के वायरल Video पर लोग बोले- घर में धो दिया

नई दिल्ली. मशहूर लेखक, गीतकार और शायर जावेद अख्तर (Javed Akhtar) अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं. पाकिस्तान में दिए अपने बयान से एक बार फिर सोशल मीडिया पर वह छाए हुए हैं. इस बार उनका बयान उनके प्रशसंकों के साथ-साथ उनके आलोचकों को भी खूब पसंद आया है. बयान ही कुछ ऐसा है कि लोग उनकी तारीफ किए बिना नही रह पा रहे हैं.

दरअसल जावेद अख्तर उर्दू के मशहूर शायर फैज अहमद फैज की याद में आयोजित एक समारोह में भाग लेने के लाहौर (Javed Akhtar in Pakistan) गए थे. इसी दौरान उन्होंने 26/11 हमले का जिक्र कर दिया. उन्होंने 26/11 हमले (26/11 Attack) का जिक्र करते हुए कहा, ‘अगर हिंदुस्तानी इस बारे में शिकायत करते हैं तो आपको नाराज नहीं होना चाहिए.’ उन्होंने कहा ‘हकीकत ये है कि हम दोनों एक दूसरे को इल्जाम ना दें तो उससे बात नहीं होगी, अहम बात ये है कि जो गरम है फिजा, वो कम होनी चाहिए. हम तो बंबइया लोग हैं. हमने देखा वहां कैसे हमला हुआ था. वो लोग नार्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे. वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं… तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए…’

‘We are the people of Bombay, we saw how the attack took place, those people had not come from Norway, nor had they come from Egypt, they are still roaming in your country’.

-Javed Akhtar at the Faiz Festival in Lahore

