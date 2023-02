VIDEO: जया बच्चन ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दिखाई उंगली! राज्यसभा कार्यवाही के दौरान की घटना

दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद जया बच्चन अक्सर सोशल मीडिया पर अपने गुस्से को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं. कभी पैपराजी पर तो कभी अपने फैंस पर. लेकिन अधिकांश तौर पर लोग उनके इस बर्ताव को पसंद नहीं करते हैं. कई बार जया बच्चन अपने गुस्से को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो जाती हैं. इसी कड़ी में एक बार फिर राज्यसभा सांसद जया बच्चन अपने गुस्से को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

समाजवादी पार्टी की सांसद के इस व्यवहार का ट्विटर पर लोग जमकर आलोचना कर रहे हैं. वायरल वीडियो 9 फरवरी को राज्यसभा की कार्यवाही का है. दरअसल, अडानी मामले को लेकर संसद में हंगामे के बीच कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल को अध्यक्ष के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए चल रहे बजट सत्र के शेष समय के लिए निलंबित कर दिया गया था. जया बच्चन ने कांग्रेस सांसद के समर्थन में बात की और कहा कि उन्हें सफाई पेश करने का मौका भी नहीं दिया गया. इस दौरान जया बच्चन ने सभापति को उंगली भी दिखाई.

Reminded of the occasion when Jaya Bachchan commented harshly on Nehru clan. UPA was in power.

Amitabh Bachchan rushed to apologise and issued a hand-wringing statement that ended with “वो राजा हैं, हम रंक हैं।” (They are rulers, we are commoners.)

pic.twitter.com/4PTgffVC5I

— Kanchan Gupta 🇮🇳 (@KanchanGupta) February 12, 2023