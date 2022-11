CM सोरेन ने ED को दी चुनौती, कहा- अगर मैं दोषी हूं तो आओ गिरफ्तार करके दिखाओ

रांची. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा समन जारी होने के बावजूद गुरुवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए. हेमंत सोरेन ने केंद्रीय एजेंसी ईडी को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर मैं दोषी हूं तो तुम आओ गिरफ्तार करके दिखाओ. रांची के मोरहाबादी में गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जुट रहे हैं. ये कार्यकर्ता सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए नोटिस भेजने पर भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा पर जमकर हमला बोला.

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने राज्य में कुछ बाहरी गैंग की पहचान की है, जो राज्य के आदिवासियों को उनके पैरों पर खड़ा नहीं होने दे रहे हैं. सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर हमने गुनाह किया तो सीधा गिरफ़्तार करो. इन्होंने ED, भाजपा के कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई है. झारखंडियों से डर लगता है? अभी हमने कुछ किया भी नहीं, जब झारखंडी अपनी चीज़ों पर आ गए तो वह दिन दूर नहीं की आपको सिर छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी.

#WATCH | I’ve been summoned by ED today when I already have a program in Chhattisgarh today. If I’ve committed a crime that big, come & arrest me. Why the questioning?… Security near ED office has increased. Why, are you scared of Jharkhandis?, says Jharkhand CM Hemant Soren pic.twitter.com/41cR92FCHM

