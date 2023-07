नई दिल्ली: जितिन विजयन (Jithin Vijayan) अपने स्कूली दिनों में एक एथलीट थे और उन्होंने वर्षों तक क्रिकेट, टेनिस, शूटिंग, घुड़सवारी, पैराग्लाइडिंग और पर्वतारोहण में अपना हाथ आजमाया था, लेकिन उन्हें जीवन में अपेक्षाकृत देर से स्काइडाइविंग करने का मौका मिला. 11 मई, 2019 को, कोच्चि स्थित तकनीकी उद्यमी को न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा पर साहसिक खेल का पहला स्वाद मिला.

TOI के अनुसार हालांकि उन्हें यह पसंद था, लेकिन रिकॉर्ड स्थापित करने और इसमें अपना करियर बनाने का विचार पिछले साल तक उनके दिमाग में नहीं आया था. स्काइडाइविंग ही एकमात्र अन्य खेल था जिसमें वह इतना ऊंचा झंडा लहरा सकते थे. इसलिए उन्होंने अपने परिवार को आश्वस्त किया और स्काईडाइविंग में कदम रखा. इसके लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए और अंततः 42,000 फीट पर तिरंगे को फहराने का अपना सपना पूरा किया और रिकॉर्ड बना डाला.

ऐसे किया पहला प्रयास

जितिन का न्यू ज़ील में स्काइडाइविंग का पहला प्रयास और एक टेंडेम जंप था जिसमें वह हार्नेस के साथ एक प्रशिक्षक से जुड़े थे वह कहते हैं ‘टंडेम जंपिंग में, प्रशिक्षक सब कुछ करेगा, लेकिन स्पोर्ट जंपिंग में यह सब आपके बारे में है.’ एक बार जब उन्होंने अकेले जाने का मन बना लिया, तो विजयन ने कड़ी मेहनत की उन्होंने नवंबर 2022 में वैश्विक स्काइडाइविंग लाइसेंस के लिए यूनाइटेड स्टेट्स पैराशूट एसोसिएशन (यूएसपीए) द्वारा प्रस्तावित 7-स्तरीय त्वरित फ्रीफ़ॉल (एएफएफ) स्काइडाइविंग प्रशिक्षण पूरा किया.

Jithin Vijayan, a Kerala techie skydived from an altitude of 42,000+ feet (flights fly at 32,000 feet!) unfurling an Indian National Flag creating Four GUINNESS BOOK World Records on July 1st. Let’s appreciate such brave Indians@narendramodi @pinarayivijayan @ianuragthakur pic.twitter.com/0CP25a3vTG

— Ram Mohan Nair (@rammohannair) July 23, 2023