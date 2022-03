J&K: बुर्का पहने महिला ने CRPF बंकर पर फेंका बम, CCTV में दर्ज हुई रोंगटे खड़े करने वाली घटना

श्रीनगरः जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में एक हैरान करने वाली घटना सीसीटीवी में दर्ज हुई है. बुर्का पहने हुए एक महिला (Burqa clad woman hurled bomb) सीआरपीएफ के बंकर (CRPF bunker) पर बम फेंकती हुई दिख रही है. सीआरपीएफ की तरफ बम उछालने के बाद वह महिला भाग जाती है. सीसीटीवी में साफ दिखता है कि बम उसके हाथ में फटते-फटते बचा था. घटना बारामूला जिले के सोपोर (Sopore) इलाके में मंगलवार शाम को हुई. कश्मीर के आईजी (IGP Kashmir) विजय कुमार के मुताबिक, बुर्काधारी महिला की पहचान कर ली गई है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस बीच पुलिस ने मुठभेड़ में दो आतंकियों को मार (2 terrorists killed) गिराया है, इनमें से एक पत्रकार हुआ करता था लेकिन बाद में लश्कर-ए-तैबा में शामिल हो गया था

सोपोर में मंगलवार शाम को ये घटना जहां पर हुई, वह बाजार का इलाका है. यहां सड़क के एक तरफ सीआरपीएफ का बंकर बना है. सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बुर्का पहने हुए एक महिला आती है. अपने झोले में कुछ टटोलते हुए इधर-उधर देखती है. उसके झोले में कुछ रोशनी सी निकलती है, फिर वह महिला उस चीज को सीआरपीएफ के बंकर की तरफ उछाल देती है और भाग जाती है. इसके बाद वहां अफरातफरी मच जाती है. लोग घबराकर यहां-वहां भागने लगते हैं. कुछ लोग बाल्टी में पानी भरकर आग बुझाते हुए नजर आते हैं. जिस समय ये घटना होती है, सड़क पर बहुत से राहगीर दिखते हैं. कई मोटरसाइकल और कार भी वहां सड़के से निकलती नजर आती हैं.

#Watch: In a shocking incident yesterday, a burqa clad woman hurled a petrol bomb at a #CRPF camp in #Sopore.

The incident was captured on CCTV camera.

The woman has been identified & will be arrested soon: IGP Kashmir Vijay Kumar #TerrorFreeKashmir #KashmirAgainstTerrorism pic.twitter.com/mlzlH2PLrp

— Amir Ali (@AmirAli484) March 30, 2022