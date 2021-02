अमेरिका में जो बाइडेन (Joe Biden) के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही वह पिछली सरकार के फैसलों को लगातार पलट रहे हैं. अब उन्होंने एच-1बी वीजा (US H1B visa) को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया है. जो बाइडेन प्रशासन की ओर से कहा गया है कि इमिग्रेशन ओवरहॉल श्रमिक समूहों के व्यापक विरोध को हिलाए बिना अमेरिका में अधिक कुशल विदेशी श्रमिकों को अनुमति देने का प्रयास करता है.बाइडेन प्रशासन द्वारा पहले दिन कांग्रेस को भेजे गए प्रस्ताव ने रिपब्लिकन विपक्ष को आकर्षित किया है. एक अन्य प्रावधान से अधिक विदेशी छात्रों और श्रमिकों को रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड की संख्या में वृद्धि करके अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी.इससे पहले ट्रंप प्रशासन (Trump Administration) के समय एच-1बी वीजा से जुड़ी चयन प्रक्रिया में बदलाव (US H1B visa changes) किया गया था. इन बदलावों के तहत लॉटरी सिस्टम के स्थान पर वेतन और कौशल को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी. इससे भारतीय आईटी पेशेवर सबसे अधिक प्रभावित होने वाले थे. ट्रंप सरकार में किए गए ये बदलाव 9 मार्च से लागू होने थे. हालांकि 7 जनवरी को ही यूएससीआईएस ने घोषणा करते हुए कहा कि वह पारंपरिक लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल जारी रखेगा. उसने ये भी कहा कि वह चयन प्रक्रिया में अमेरिकी कर्मियों से हितों की रक्षा के लिए वेतन और इस बात का ध्यान रखेगा कि इस योजना से अधिक कौशल वाले लोगों को ही फायदा हो.