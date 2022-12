एक हाथ में माइक, दूसरे में बच्ची; राहुल गांधी का इंटरव्यू लेने वाली इस पत्रकार को लोग कर रहे सलाम

नई दिल्ली. हाथ में माइक लिए राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में इंटरव्यू लेती दलित पत्रकार और एक्टिविस्ट मीना कोटवाल की ट्विटर पर खूब चर्चा हो रही है. ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म द मूकनायक की संस्थापक कोटवाल के इस इंटरव्यू के वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खूब खींचा. इस इंटरव्यू की एक क्लिप में कोटवाल भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलती दिख रही हैं इसमें उनके एक हाथ में माइक है और दूसरे में वह अपनी बच्ची को पकड़े हुई हैं. इस दौरान वह बिल्कुल भी लड़खड़ाई नहीं और कांग्रेस नेता के साथ तालमेल बनाए रखते हुए उन्होंने राहुल की भारत यात्रा के महत्व और उसके उद्देश्यों से जुड़े कई अहम सवाल पूछे. एक पितृसत्तामक समाज में अधिकतर बिना किसी सहारे के महिलाओं को मातृत्व और पेशेवर महत्वकांक्षा के बीच जूझना पड़ता है.

एक ट्विटर यूजर ने लिखा, “एक हाथ में उनका बच्चा, दूसरे हाथ में माइक और सवालों की सूची, @RahulGandhi के साथ मार्च करते हुए… @KotwalMeena यहां एक संपूर्ण दृष्टि है, जो इस बात का प्रतिबिंब है कि कामकाजी मां कैसे काम पूरा करती हैं और इसे आसान बनाती हैं.”

Her baby in one hand, the mic and list of questions in another, marching alongside @RahulGandhi – @KotwalMeena is an absolute vision here, a reflection of how working moms get stuff done and make it look effortless #BharatJodoYatra @The_Mooknayak https://t.co/CNG8VouSlX

— Priyali Sur (@priyalisur) December 10, 2022