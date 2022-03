पत्रकारिता से राजनीति में! मिलिए सुलोचना दास से, जो बनीं भुवनेश्वर की पहली महिला मेयर

भुवनेश्वर. बीजू जनता दल (बीजद) की उम्मीदवार सुलोचना दास भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) की पहली महिला मेयर बनी हैं. उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सुनीति मुंड को 60,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया. सुलोचना को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले. अपनी जीत के बाद सुलोचना ने मीडिया से कहा कि वह भुवनेश्वर के लोगों और बीजद अध्यक्ष मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को धन्यवाद देना चाहती हैं. सुलोचना दास ने कहा कि ‘स्मार्ट और जीवंत भुवनेश्वर हमारी पहली प्राथमिकता है और हम उसके लिए काम करेंगे.’

इस महीने की शुरुआत में नवीन पटनायक ने बीएमसी चुनावों के लिए सुलोचना को बीजद के मेयर उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतारा था. उन्होंने उस समय कहा था कि वह एक ‘विनम्र परिवार’ से ताल्लुक रखती हैं और भुवनेश्वर के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगी.

Odisha | BJD’s Sulochana Das becomes the first woman Mayor of Bhubaneswar Municipal Corporation.

“I want to thank people of Bhubaneswar & our CM Naveen Patnaik for giving me this opportunity. Smart & vibrant Bhubaneswar is our first priority and we will work for that,” she said pic.twitter.com/eYssGO5aq5

