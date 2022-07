मिशन तेलंगाना: हैदराबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो, बोले- 'राज्य अब परिवर्तन चाहता है'

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना (Mission Telangana) के मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है. पार्टी तेलंगाना में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अलर्ट मोड पर है. मिशन तेलंगाना के मद्देनजर पार्टी की दो दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक तेलंगाना के हैदराबाद में 2-3 जुलाई को होने जा रही है. इस बीच पार्टी अध्यक्ष कार्यकारिणी की बैठक से पहले ही शुक्रवार को हैदराबाद पहुंचे.

राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले हैदराबाद पहुंचे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को रोड शो किया. रोड शो के माध्यम से पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया. इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि तेलंगाना की जनता अब परिवर्तन चाहती है क्योंकि वह मौजूदा सरकार से पूरी तरह से ऊब चुकी है.

#WATCH | Telangana: BJP national president JP Nadda holds a road show in Hyderabad

BJP will hold its two-day national executive meeting on July 2-3 in Hyderabad pic.twitter.com/K1d8gPAXyI

— ANI (@ANI) July 1, 2022