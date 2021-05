जेपी नड्डा का आरोप- कोरोना और किसान मुद्दे पर विपक्ष कर रहा है राजनीति, केंद्र सरकार की तारीफ की

बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कोरोना से निपटने के लिए और किसानों के कल्याण के लिए मोदी सरकार की सराहना की है. वहीं, इन्हीं मुद्दों पर विपक्षी पार्टियों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है. बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हित के लिए लगातार काम करते रही है.मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. नरेन्द्र मोदी की सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 14 मई को 9.5 करोड़ किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से इस योजना की 8वीं किस्त जारी की. नड्डा का कहना है कि इस बार पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा पश्चिम बंगाल के किसानों को भी हुआ. हालांकि उन्होंने ममता सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर वे देर आए लेकिन दुरुस्त आए.नड्डा ने कहा कि 19 मई को खाद सब्सिडी बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है. डीएपी खाद की सब्सिडी 140 प्रतिशत बढ़ा दी गई है. किसानों को डीएपी खाद में 500 रुपये प्रति बोरी से बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति बोरी सब्सिडी मिलेगी. पंजाब में इस बार गेहूं की सबसे ज्यादा खरीद हुई है जो पंजाब सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक है. भारतीय खाद्यान्न निगम के आंकड़ों के अनुसार प्रमुख गेंहू उत्पादक राज्यों में 13 मई तक 361 लाख टन से ज्यादा गेंहू खरीदा जा चुका है. देश में पहली बार मोदी सरकार ने एक देश-एक कृषि बाजार बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है. देश में पहली बार किसानों को अपनी फसल कहीं पर किसी को भी बेचने की छूट मिली है. देश में पहली बार किसानों की भलाई के लिए उत्पादन लागत का न्यूनतम 1.5 गुना एमएसपी निर्धारित किया गया.देश में पहली बार किसान रेल, किसान उड़ान की शुरुआत हुई. देश में पहली उर्वरक सब्सिडी को डीबीटी के दायरे में लाया गया है. देश में पहली बार पेड़ की परिभाषा से बांस को हटाने के लिए कानून में संशोधन किया. अब लोग बांस उगाकर उसका लाभ ले सकेंगे. इसके साथ साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पीएम केयर्स फंड को संजीवनी बताया है. देश भर में टीकाकरण अभियान, ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थापना, अस्थायी अस्पताल और RT-PCR परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए इस फंड से सहायता प्रदान की जा रही है.नड्डा का कहना है कि भारत सरकार द्वारा अब तक 18 करोड़ 70 लाख से अधिक डोज मुफ्त मुहैया कराए गए हैं.बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोरोना और किसान के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं. जेपी नड्डा का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी लगातार किसानों के विकास के लिए काम कर रहे हैं वहीं विपक्षी पार्टियां विभिन्न माध्यमों से किसानों को भड़काने की कोशिश कर रही है. जेपी नड्डा ने एमएसपी पर पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूं की खरीदी की बात करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियां एमएसपी को खत्म करने की बात कह रही हैं जबकि पीएम नरेंद्र मोदी साफ कर चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा. जेपी नड्डा ने इशारों इशारों में ही ममता सरकार पर बंगाल में किसानों को देर से पीएम किसान कल्याण योजना के तहत पैसा मिलने का आरोप भी लगाया.इसके साथ ही साथ जेपी नड्डा ने विपक्षी पार्टियों पर कोरोना के मुद्दे राजनीति करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार लोगों के लिए लगातार काम कर रही है वहीं विपक्षी पार्टियां वैक्सीनेशन सहित विभिन्न मुद्दों पर जनता को गुमराह कर रही है.बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सेवा ही संगठन है के माध्यम से बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा देशभर में किए जाने वाले काम की सराहना करते हुए कहा कि सेवा ही संगठन-2 के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं ने 1,250 से अधिक रक्तदान शिविर लगाए, जरूरतमंदों की मदद के लिए जिला स्तर पर 3,200 से अधिक कोविड डेडिकेटेड हेल्प लाइन सेंटर किए ,65 लाख से अधिक फेस मास्क, 14 लाख से अधिक फूड पैकेट का वितरण किया है.गौरतलब है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा किसान मोर्चा के कार्यक्रम One District One Health Community Centre Help Desk का वर्चुअल उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे जिसके तहत देश भर के 824 सामुदायिक केंद्रों पर कोविड-19 हेल्प डेस्क की शुरू की जा रही है. इस मौके पर बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राजकुमार चाहर भी मौजूद थे.