आज रात पृथ्वी से दिखेगा बृहस्पति, 59 साल बाद बना ये संयोग, जानें कैसे और कब देख सकेंगे आप

नई दिल्ली: लगभग 60 वर्षों के बाद हमारे सौरमंडल में आज एक अत्यंत दुर्लभ घटना घटने वाला है, जब बृहस्पति पृथ्वी सबसे करीब आएगा. बृहस्पति की पृथ्वी से अधिकतम दूरी 600 मिलियन मील है. आज ये पृथ्वी के सबसे करीब 367 मिलियन मील की दूरी पर होगा. अगली बार ये ग्रह पृथ्वी के नजदीक पूरे 107 साल बाद यानि 2129 में आएगा.

बृहस्तपति को सूर्य के एक पूरा चक्कर लगाने में पूरे 11 वर्ष लग जाते हैं. इसी परिक्रमण के दौरान बृहस्पति सूर्य के विपरीत दिशा दिशा में पहुंच जाता है और ये पृथ्वी से भी दिखाई देने लगता है. इस सूर्य–पृथ्वी -बृहस्पति की अवस्थिति को जुपिटर@अपोजिट कहा जाता है. दिलचस्प बात यह है कि आज बृहस्पति अपनी कक्षा में एक अनूठी व्यवस्था में होगा जो इसे 59 वर्षों के बाद पृथ्वी के सबसे करीब आ जायेगा.

Stargazers: Jupiter will make its closest approach to Earth in 59 years! Weather-permitting, expect excellent views on Sept. 26. A good pair of binoculars should be enough to catch some details; you’ll need a large telescope to see the Great Red Spot. https://t.co/qD5OiZX6ld pic.twitter.com/AMFYmC9NET

— NASA (@NASA) September 23, 2022