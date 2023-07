नई दिल्‍ली. भारतीय राष्‍ट्रीय कांग्रेस पार्टी (INC) में जेएनयू के छात्र नेता कन्‍हैया कुमार को एक अहम जिम्‍मेदारी दी है. पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष मल्लिकाअर्जुन खडगे ने कन्‍हैया कुमार को स्‍टूडेंट विंग भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI) का इंचार्ज घोषित कर दिया है. लंबे समय से यह कयास लगाए जा रहे थे कि कन्‍हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी में कोई बड़ी जिम्‍मेदारी दी जा सकती है. यह भी कहा जा रहा था कि उन्‍हें दिल्‍ली या बिहार में से किसी एक राज्‍य का प्रभारी नियुक्‍त किया जा सकता है. हालांकि अभी कांग्रेस पार्टी ने उन्‍हें अपनी स्‍टूडेंट विंग का ही अध्‍यक्ष बनाया है. उनके पास छात्र नेता के तौर पर काम करने का लंबा अनुभव भी है.

कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा, ‘कांग्रेस अध्‍यक्ष ने माननीय कन्‍हैया कुमार को तत्‍काल प्रभाव से एनएसयूआई का इंचार्ज घोषित किया है.’ कन्‍हैया कुमार साल 2021 में कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे. इससे पहले वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्‍य थे. वो जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्‍टूडेंट यूनियन के अध्‍यक्ष भी रह चुके हैं. जेएनयू में अपने भाषणों के चलते ही वो सबसे पहले चर्चा में आए थे.

Congress appoints Kanhaiya Kumar as the incharge of National Students Union of India (NSUI) pic.twitter.com/ARZ4ZgaOrP

— ANI (@ANI) July 6, 2023