नई दिल्‍ली. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) में किसानों को कुचलकर मारने की घटना के बाद से जिस तरह का तनाव बना हुआ है, उसे देखते हुए कांग्रेस (Congress) के वरिष्‍ठ नेता कपिल सिब्‍बल (Kapil Sibal) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर निशाना साधा है. कपिल सिब्‍बल ने किसानों की मौत पर प्रधानमंत्री मोदी की ‘चुप्‍पी’ को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा है क‍ि उन्‍हें कम से कम ‘सहानुभूति का एक शब्द’ तो बोलना चाहिए.

कांग्रेस नेता कपिल सिब्‍बल ने ट्वीट करते हुए लिखा, लखीमपुर खरी की भयावह घटना. मोदी जी आप चुप क्‍यों है? आपकी ओर से सिर्फ सहानुभूति के एक शब्‍द की जरूरत है. ये कोई मुश्किल की बात नहीं है. अगर आप विपक्ष में होते तो आप की प्रतिक्रिया कैसी होती? कृपया हमें बताएं.

Lakhimpur Kheri Horror

Modi ji

Why are you silent ?

We need just one word of sympathy from you

That should not be difficult !

Had you been in opposition how would you have reacted ?

Please tell us

— Kapil Sibal (@KapilSibal) October 8, 2021