कपिल सिब्बल बोले- 'SC से मुझे कोई उम्मीद नहीं', AIBA ने टिप्पणी को बताया 'अवमाननापूर्ण'

नई दिल्लीः ऑल इंडिया बार एसोसिएशन (AIBA) ने पूर्व केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री कपिल सिब्बल के उस बयान को ‘अवमाननापूर्ण’ करार दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने भारतीय न्यायपालिका में उम्मीद खो दी है. ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डाॅ आदिश सी अग्रवाल ने कहा कि एक मजबूत प्रणाली भावनाओं से अलग होती है और केवल कानून से प्रभावित होती है. कपिल सिब्बल वरिष्ठ अधिवक्ता हैं. न्यायाधीशों और निर्णयों को सिर्फ इसलिए खारिज करना उनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि अदालतें उनके या उनके सहयोगियों की दलीलों से सहमत नहीं थीं.

AIBA अध्यक्ष ने कहा, यह एक चलन बन गया है कि जब किसी के खिलाफ मामला तय किया जाता हैए तो वह सोशल मीडिया पर जजों की निंदा करने लगता है कि जज पक्षपाती है या न्यायिक प्रणाली विफल हो गई है. यह टिप्पणी अवमाननापूर्ण है और कपिल सिब्बल की ओर से आ रही है, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है. अगर कपिल सिब्बल की पसंद का फैसला नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायिक प्रणाली विफल हो गई है. सिब्बल न्याय व्यवस्था का एक अभिन्न अंग हैं. हालांकि, अगर वह वास्तव में संस्था में भरोसा खो चुके हैं, तो वह अदालतों के सामने पेश नहीं होने के लिए स्वतंत्र हैं.

All India Bar Association (AIBA) has termed “contemptuous” the statement of former Union Minister for Law & Justice Kapil Sibal lamenting that he has lost hope in the Indian judiciary.

August 8, 2022