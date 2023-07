बेंगलुरु: कर्नाटक (Karnataka News) के कई हिस्सों में इन दिनों तेंदुआ और इंसान के बीच संघर्ष एक आम घटना बन गई है. तेंदुआ के साथ इन संघर्षों ने लोगों के बीच चिंता और दहशत फैला रखी है. इस बीच हासन ज‍िले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. ज‍िले के बागिवलु गांव में एक युवक अपने खेत के पास एक तेंदुए को देखा जो बीमार लगा रहा था. इसके बाद उसने तेंदुए को पशु अस्पताल ले जाने के लिए अपने दोपहिया वाहन पर रस्सियों से बांध दिया.

TOI के अनुसार 25 वर्षीय वेणुगोपाल उर्फ मुथु सुबह अपनी मोटरसाइकिल से अपने खेत की ओर जा रहा था. तभी उसने खेत के एक कोने में तेंदुए को पड़ा देखा. जब उसे एहसास हुआ कि यह इतना थक गया है कि उसका हिलना भी मुश्किल हो गया है, तो वह उसके पास पहुंचा. इसके बाद वेणुगोपाल ने उसे पकड़ लिया और हाथ-पैर को मोटरसाइकिल पर रस्सी से बांध (Man Captures Leopard) दिया.

Hassan: A young man Himself catched a leopard and handed it over to the forest department.

#Karnataka #forest pic.twitter.com/UvPyLlCu56

