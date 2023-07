नई दिल्ली. आज देशभर में कारगिल दिवस मनाया जा रहा है. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य मंत्रियों व नेताओं ने कारगिल में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, ‘कारगिल विजय दिवस भारत के उन अद्भुत पराक्रमियों की शौर्यगाथा को सामने लाता है. जो देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणाशक्ति बने रहेंगे. इस विशेष दिवस पर मैं उनका ह्रदय से नमन और वंदन करता हूं. जय हिंद!’

वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के जवानों के बीच लद्दाख के द्रास में पहुंचकर कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी. वहीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी. यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स…

-केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत स्वाभिमान से समझौता नहीं करता है.

-केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं यह क्षण कभी नहीं भूल सकता हूं. सभी शहीदों को नमन करता हूं. भारता माता के वीर सपूतों को नमन करता हूं. मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है.

-रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1999 के कारगिल युद्ध के बहादुरों की याद में लद्दाख के द्रास में बने ‘हट ऑफ रिमेंबरेंस’ संग्रहालय का दौरा किया.

