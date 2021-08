बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने किसानों पर पुलिस को आदेश देते ड्यूटी मजिस्ट्रेट का शेयर किया वीडियो, वायरल

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के एक कार्यक्रम का करनाल में विरोध करने जुटे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज (Lathi Charge on Farmers) कर दिया. पुलिस की कार्रवाई में कई किसान बुरी तरह से घायल हो गए. अब किसानों पर हुए लाठीचार्च को लेकर करनाल में एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) में वायरल हो रहा है जिसमें वे पुलिसकर्मियों को किसानों के खिलाफ आदेश दे रहे हैं. इस वीडियो को भाजपा नेता वरुण गांधी (Varun Gandhi) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है और न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

वायरल वीडियो में अधिकारी विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों के सिर पर कथित तौर पर जोरों से प्रहार करने के लिए पुलिस कर्मियों को आदेश देते हुए दिख रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के कोई डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है जोरों से प्रहार करना. उन्होंने कहा कि यहां से जो भी आगे जाए सिंपल से उसका सिर फोड़ दो, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है.

I hope this video is edited and the DM did not say this… Otherwise, this is unacceptable in democratic India to do to our own citizens. pic.twitter.com/rWRFSD2FRH

— Varun Gandhi (@varungandhi80) August 28, 2021