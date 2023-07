बेंगलुरु: कभी-कभी इंस्टाग्राम रील्स बनाना भारी भी पड़ सकता है. खासकर तब जब आप बिना सावधानी बरते खतरनाक जगहों पर वीडियो शूट कर रहे हों. रविवार की इस घटना ने सबको हिला कर रख दिया. कर्नाटक में शिवमोग्गा के कोल्लूर के पास एक 23 वर्षीय व्यक्ति अरासिनागुंडी झरने के तेज पानी में बह गया. यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना तब हुई जब युवक इंस्टाग्राम रील्स बना रहा था और उसके दोस्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे. युवक के दोस्तों ने दिल दहला देने वाला पूरा दृश्य कैमरे में कैद कर लिया.

समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा अपलोड किए गए एक वीडियो में दिखाया गया है कि आदमी अचानक फिसल गया और पलक झपकते ही बह गया.

VIDEO | A man died in Karnataka’s Udupi after falling into an overflowing waterfall. pic.twitter.com/gP1q1L6EG7

