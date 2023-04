Karnataka Assembly Election: कर्नाटक भी गजब है! 1-1 रुपए के 10 हजार सिक्के लेकर नामांकन करने पहुंचा प्रत्याशी, गिनने में अफसरों के छूटे पसीने

बेंगलुरु. कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी-अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं. उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई हैं. वहीं कई उम्मीदवार लाखों रुपये लगाकर चुनाव लड़ रहे हैं. ऐसे में यादगिरी विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार यंकप्पा जनता से चंदा इकट्ठा कर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए 10 हजार रुपये की डिपोजिट मनी को एक-एक रुपये के सिक्कों के तौर पर जमा किया.

बता दें कि इस साल चुनाव के प्रत्येक उम्मीदवार के लिए डिपोजिट मनी 10 हजार रुपये है. यादगिरी स्थित कार्यालय में मेज पर पड़े सिक्कों को गिनने में अधिकारियों को दो घंटे लग गए. नामांकन पत्र दाखिल करने यंकप्पा अपने गले में बैनर लटकाकर तहसीलदाल कार्यालय पहुंचे. निर्दलीय प्रत्याशी के पोस्टर में 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवेश्वर, कर्नाटक के संत-कवि कनकदास, स्वामी विवेकानंद, डॉ. बी आर अंबेडकर और संविधान की प्रस्तावना की फोटो लगी हुई थीं.

#WATCH | An independent candidate Yankappa paid his deposit money of Rs 10,000 entirely in one rupee coins while filing his nomination from Yadgir constituency of Karnataka. He collected the coins from people across the constituency, to contest the Karnataka elections on May 10. pic.twitter.com/OIfcLF223d

— ANI (@ANI) April 19, 2023