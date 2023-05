Karnataka Election Result 2023: कर्नाटक में बहुमत मिलते ही एक्टिव हुई कांग्रेस, CM चुनने के लिए बुलाई विधायक दल की बैठक

नई दिल्‍ली. कर्नाटक में बहुमत के आंकड़े को पार करती नजर आ रही कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने के लिए पहला कदम आगे बढ़ा दिया है. कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है. रविवार को चुने गए सभी विधायकों को राजधानी बेंगलुरू में बुलाया गया है. कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ही इस बात का निर्णय लिया जाएगा कि कर्नाटक का अगला मुख्‍यमंत्री कौन होने वाला है. सभी विधायक मिलकर राज्‍य के नए मुख्‍यमंत्री के नाम पर मुहर लगाएंगे.

कर्नाटक में कुल 224 विधानसभा सीटे हैं. सरकार बनाने के लिए कम से कम 113 विधायक होना अनिवार्य है. चुनाव से पहले सत्‍ता में बीजेपी और जेडीएस की मिली जुली सरकार थी, जिसे कांग्रेस पार्टी से विधानसभा चुनाव के बाद बाहर का रास्‍ता दिखा दिया है. अबतक सामने आए रुझान के मुताबिक कांग्रेस 125 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं, बीजेपी के पास 69 और जेडीएस के पास 25 सीटें ही रह गई हैं. अन्‍य के पास पांच सीटें हैं. कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है. उन्‍होंने अपने दम पर ही बहुमत के आंकड़े को छू लिया है.

Congress Legislative Party (CLP) meeting called tomorrow morning in Bengaluru as the party crosses the majority mark and surges ahead in 118 seats in #KarnatakaElectionResults. pic.twitter.com/ql2FEDQOHj

— ANI (@ANI) May 13, 2023