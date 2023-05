'एक गरीब अनाथ बिना पैसे के चुनाव जीत गया'- कर्नाटक कांग्रेस के सबसे युवा विधायक प्रदीप ईश्वर के बारे में जानें

बेंगलुरु. कर्नाटक में शनिवार को आए विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक चुनाव में मिली इस जीत को कांग्रेस के लिए एक संजीवनी के रूप में देखा जा रहा है. पार्टी ने यहां 224 सदस्यीय विधानसभा में 136 सीटों पर जीत दर्ज की. हालांकि इन चुनाव नतीजों में कांग्रेस के एक खास उम्मीदवार ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा और उनका नाम है प्रदीप ईश्वर. 38 वर्षीय प्रदीप ने राज्य के मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री के. सुधाकर को पटखनी दी और इसके साथ ही राज्य में कांग्रेस के सबसे युवा विधायक बन गए हैं.

चिक्काबल्लापुर से चुनाव जीतने वाले प्रदीप ईश्वर ने कहा, ‘कांग्रेस पार्टी का दक्षिण भारत में और खास तौर से कर्नाटक में एक मजबूत आधार है. एक गरीब परिवार से अनाथ बच्चे को कांग्रेस पार्टी टिकट दिया और बिना पैसे के ही मैं चुनाव जीत गया. इससे पता चलता है कि लोकतंत्र अभी भी जीवित है. मैं कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं.’

बीजेपी के दिग्गज को दी मात

बीजेपी की प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष और राज्य के सबसे शक्तिशाली मंत्रियों में शुमार कें. सुधाकर निवर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के भरोसेमंद सहयोगी बताए जाते थे. कोचिंग संचालक प्रदीप ईश्वर ने उन्हें चिक्काबल्लापुर सीट पर 10,642 वोटों से मात दी.

